Долгожительницы из ЯНАО отметили юбилеи

В Тазовском районе Ямала три жительницы тундры отметили значимые юбилеи, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Жительницам Тазовского района ЯНАО Надежде Парангуй исполнилось 80 лет, Пэйдаване Салиндер — 90, а Мюсене Яптик — 105. Все они родились и выросли в суровых условиях Крайнего Севера, занимаясь традиционными промыслами — оленеводством, рыбалкой и шитьем одежды.

В годы войны женщины помогали фронту, изготавливая теплые вещи для солдат. Их жизненный опыт — пример стойкости и адаптации к экстремальным условиям. Сегодня долгожительницы переехали в поселок, но сохраняют активность.

Соцзащита Ямала обеспечивает пожилым людям медицинский уход и социальное сопровождение.

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