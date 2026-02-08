Долина разгромила рынок: из-за случая с певицей простым людям запретят рассчитываться наличными

В российском парламенте готовят законодательную инициативу, которая может принципиально изменить порядок расчетов при операциях с жилой и коммерческой недвижимостью. Глава профильного думского комитета Анатолий Аксаков сообщил о планах внести законопроект, обязывающий проводить все подобные сделки исключительно в безналичной форме.

Поводом для разработки нового законопроекта, по словам депутата, стал резонансный случай, связанный с именем известной эстрадной певицы. Инициатива направлена на то, чтобы исключить возможность использования наличных денежных средств при купле-продаже, дарении или мене объектов недвижимости, переведя все финансовые операции в плоскость банковских переводов.

Авторы законопроекта считают, что такой подход позволит существенно повысить защищенность сторон сделки. По их мнению, перевод расчетов в безналичное поле минимизирует риски мошеннических схем, которые часто связаны с крупными суммами наличности. Это также должно повысить прозрачность операций на рынке и упростить финансовый мониторинг.

Анатолий Аксаков уточнил, что документ уже подготовлен и в ближайшем будущем будет официально внесен в Государственную Думу для рассмотрения в установленном порядке. В нем, по заверению парламентария, будут учтены интересы рядовых граждан, которым новый механизм призван обеспечить дополнительную безопасность при проведении одной из самых значительных финансовых операций в жизни.

Ранее сообщалось о том, что пилот, совершивший знаменитую посадку в пшеничном поле, теперь работает курьером.