Долина ушла в «режим молчания»: в Госдуме все еще надеются получить ответ от звезды

Оскандалившаяся певица Лариса Долина может стать частью заседания «антикризисной» рабочей группы в Госдуме, посвященном правовой защите граждан на рынке недвижимости, которое запланировано на 17 декабря. Однако, как RT узнал непосредственно у партии-инициатора и ее замруководителя ЦА по информационной политике Элеоноры Кавшар, звезда пока не дала ответ.

Цель заседания, как пояснили, выработать конкретные законодательные решения, которые вернут гражданам уверенность в безопасности сделок с жильем. Поводом для создания рабочей группы послужили резонансные судебные дела, в том числе история с самой Ларисой Долиной, чье имя дало название мошеннической схеме, когда продавец, получив деньги, через суд оспаривает сделку, ссылаясь на заблуждение или давление.

«Сегодня люди опасаются потерять недвижимость даже после полностью законно оформленных сделок, а аналогичные риски проявляются и на рынке аренды, когда недобросовестные собственники вмешиваются в жизнь арендаторов или пересматривают условия задним числом. Именно поэтому проблематика рассматривается комплексно», — объяснила собеседница RT.

В фокусе внимания — «узкие места» законодательства, механизмы безопасных расчетов (включая эскроу-счета с «периодом охлаждения»), презумпция добросовестности покупателя и специальные меры защиты для участников СВО и их семей.

Помимо депутатов, к участию приглашены ведущие эксперты: юристы по жилищному праву, представители Росреестра, Минюста, банковского, страхового и риелторского сообществ. Однако, как уточнили в ГД, сама Долина ответ на приглашение еще не дала.

Как ранее заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, для объективности дискуссии необходимо пригласить не только Долину, но и вторую сторону конфликта — покупательницу Полину Лурье. Это подчеркивает стремление организаторов к всестороннему анализу проблемы.

Ранее сообщалось, как защитить себя от «схемы Долиной» и не остаться без жилья и средств.