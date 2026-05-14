В шести округах Подмосковья за год обеспечили качественную работу более 78 тыс. светильников

Специалисты «Мособлэнерго» в 2025 году обеспечили бесперебойную работу более 78 тыс. светильников, установленных в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В общей сложности, компания обслуживает 78 350 светильников уличного освещения и более 2,4 тыс. км линий электропередачи.

Работы по контрактам на обслуживание, эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения были выполнены в Красногорске, Мытищах, Одинцово, Сергиевом Посаде, Орехово Зуево и Егорьевске.

«Итоги 2025 года в шести округах показали: системный подход энергетиков к содержанию светотехнической инфраструктуры позволяет пройти осенне-зимний период без серьезных сбоев. Стабильный свет на улицах — это вклад в безопасность и комфорт жителей Подмосковья», — подчеркнул глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве.