Перспективы объединения желтых линий метро: эксперты оценили стоимость и риски

Власти Москвы утвердили предварительную схему соединения Калининской и Солнцевской веток. Проект, предполагающий создание единого диаметра через исторический центр города, вызвал оживленную дискуссию среди инженеров и специалистов по городскому планированию, пишет ЮФ.

Технические параметры и план строительства

Согласно актуальным данным, новый участок длиной 6,1 километра свяжет станции «Третьяковская» и «Деловой центр». На этом отрезке планируется возведение трех новых остановочных пунктов: «Дорогомиловская», «Плющиха» и «Волхонка». Стоимость реализации масштабного проекта оценивается в 153 миллиарда рублей.

Инженер Александр Караваев пояснил, что наличие готовых тупиков за действующими станциями упрощает стыковку тоннелей. Тем не менее специалист предупредил о серьезных геологических вызовах и плотности подземных коммуникаций в центре столицы. По его мнению, работы могут затянуться на срок до 10 лет, а на некоторых этапах потребуется временное перекрытие городских улиц.

Мнения специалистов о реализации проекта

Экспертное сообщество разделилось в оценках целесообразности и сроков строительства. Транспортный аналитик Павел Яблоков отметил, что из-за большой глубины заложения объемы наземных раскопок будут минимальными, однако это повлечет за собой значительные финансовые затраты. Он добавил, что технически возведение такого объекта займет не менее 5–7 лет.

Со своей стороны, член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков подтвердил реализуемость проекта, отметив при этом его высокую стоимость. По его словам, текущая стратегия города чаще направлена на менее затратные локации. Урбанист Аркадий Гершман высказал сомнение в скором начале работ, предположив, что приоритет будет по-прежнему отдаваться более простым станциям на окраинах.

В случае завершения строительства новый участок станет одним из самых востребованных в метрополитене. Прогнозируемый пассажиропоток составит около 260 тысяч человек в сутки, что выведет желтую ветку в лидеры по уровню загруженности.