Щелковский историко-художественный музей приглашает на выставку многожанровой живописи «Без суеты»

16 мая Щелковский историко‐художественный музей приглашает ценителей искусства на персональную выставку «Без суеты» — экспозицию многожанровой живописи художницы, педагога и члена «Союза художников России» Яны Патокиной. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект призван напомнить зрителям о красоте и ценности повседневных мгновений, которые часто остаются незамеченными в стремительном ритме современной жизни. Более 40 произведений, вошедших в экспозицию, отражают разные этапы творческого пути художницы. В основе ее работ — традиции классического реализма, которые автор наполняет современным звучанием.

Темы, которые выбирает автор, глубоко человечны и понятны без слов: любовь к семье, привязанность к родному краю, неспешный ритм жизни русской провинции. Через привычные сюжеты художница показывает, что подлинная красота кроется в повседневности — в улыбке близкого человека, в игре света на лесной тропинке, в букете полевых цветов на старом столе.

Выставка «Без суеты» будет открыта для посещения до 20 июня (возрастное ограничение — 0+). Узнать подробности можно на официальном сайте музея.

