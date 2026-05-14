Капремонт учебного корпуса лицея № 10 им. Д. И. Менделеева в Клину завершат к 1 сентября

В Клину уже на 40% выполнили капитальный ремонт учебного корпуса лицея № 10 им. Д. И. Менделеева. Работы планируется завершить к 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект расположен в Бородинском проезде. Здание площадью 4,1 тыс. кв. м было построено в 1962 году. Его ремонтируют по госпрограмме.

На площадке трудятся свыше 60 рабочих. Также задействованы две единицы техники. Специалисты демонтировали внутренние конструкции и продолжают общестроительные и отделочные работы, монтаж коммуникаций, ремонт кровли, благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школа № 16 в Орехово-Зуеве откроется после капитального ремонта в 2026 году.