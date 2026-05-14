В Подмосковье провели финальную тренировку перед основным периодом ЕГЭ

В Подмосковье прошло финальное всероссийское тренировочное мероприятие в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ), его провели на территории всех 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками тренировки по информатике, английскому языку (устная часть) и обществознанию стали более 11 тыс. выпускников. В рамках мероприятий были отработаны технологии проведения ЕГЭ, включая передачу электронных материалов (ЭМ) по сети Интернет, печать и сканирование в аудиториях и не только. В экзамене были задействованы руководители ППЭ, члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), технические специалисты и организаторы.

Специалисты также проверили готовность системы видеонаблюдения в ППЭ на портале «Смотри ЕГЭ», провели тестирование ракурсов видеокамер, четкости изображения и отработку «меток» о нарушениях. С результатами можно будет ознакомиться не позднее 27 мая. Основной период проведения ЕГЭ по решению Рособрнадзора стартует 1 июня.

