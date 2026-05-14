Энергетики Подмосковья расчистили территории вблизи ЛЭП в четырех округах

Специалисты «Мособлэнерго» расчистили около 5 га охранных зон линий электропередачи в четырех округах Подмосковья. Работы провели в Пушкино, Домодедово, Раменском и Ленинском округе, сообщает Министерство энергетики Московской области.

В конце апреля — начале мая расчистили 3,2 га охранной зоны воздушной линии ВЛ-6 кВ в микрорайоне Мамонтовка округа Пушкино. В Раменском расчистили 0,4 га линии ВЛ-10 кВ. От нее запитаны около 100 частных домов.

В Ленинском округе работы провели в деревне Спасское. Там расчистили 0,1 га охранной зоны ВЛ-0,4 кВ, которая питает 44 частных домовладения. В Домодедово провели расчистку 1 га охранной зоны ВЛ-6 кВ в СНТ «Лотос», от которой запитаны порядка 145 частных домов.

«Всего в 2026 году на территории Подмосковья энергетиками запланировано расчистить 95 га охранных зон ЛЭП. Большая часть работ по опиловке традиционно выполняется в весенние и летние месяцы», — рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

