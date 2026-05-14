Массовый дефект Subaru: владельцы требуют компенсации через суд

Суть технической неисправности

Владельцы автомобилей японской марки столкнулись с серьезной проблемой в работе бортовых систем. Согласно данным судебного разбирательства, программное обеспечение машин функционирует некорректно, не позволяя электронике переходить в «спящий» режим после того, как водитель выключает зажигание. В результате аккумуляторная батарея подвергается непрерывной нагрузке и полностью теряет заряд даже во время непродолжительной стоянки. Установка новой АКБ не исправляет ситуацию, так как дефект программного кода быстро выводит из строя и свежее оборудование.

Модели под ударом и требования истцов

Технический изъян оказался характерным для обширного списка моделей, сошедших с конвейера в период с 2019 по 2025 год. В зону риска попали популярные кроссоверы Forester, Outback, Crosstrek и Ascent, а также седаны Impreza, WRX и Legacy. Пострадавшая сторона утверждает, что руководство Subaru располагало сведениями о браке, однако сознательно отказалось от проведения официальной отзывной кампании. Теперь разочарованные автомобилисты требуют от компании возмещения всех сопутствующих затрат: от оплаты эвакуаторов и диагностики до расходов на аренду временного транспорта и регулярную покупку новых аккумуляторов.