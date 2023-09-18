Долина вдохновила похудевшего Ермака сбросить лишний вес

Ермак признается, что почти за три месяца он потерял больше восьми килограммов. Актер уверен, что ему предстоит полностью поменять гардероб, потому что он хочет потерять еще 4 кг. Известно, что на данный момент Ермак весит 74 килограмма при росте 180 см. Напомним, что совсем недавно весы показывали 82.

При этом актер не придерживается никакой особой диеты. По его словам, все дело в сбалансированном и грамотном питании. Самое главное – рассчитать правильно норму калорий в день. А небольшие порции компенсируются неограниченным выбором продуктов.

Что касается питания, то Лариса Долина вообще не ест после 14:00. Такой подход понравился Дмитрию Ермаку. Он взял с нее пример и тоже начал свое похудение.