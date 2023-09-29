Доля мигрантов во Франции достигла цифры в десять процентов от общего числа жителей

Их насчитывается уже порядка 7 миллионов. Две трети из них не имеют французского гражданства.

Об этом заявил Дидье Лески, генеральный директор Французского национального ведомства по иммиграции и интеграции. По его утверждению, такого количества мигрантов в стране не было ни разу за ее историю.

«Сейчас они составляют 10-11% от общего населения страны», - сообщил в эфире телеканала CNEWS.

Уже треть от общего населения Франции имеют иммигрантское происхождение. Но не это вызывает массу проблем, а социальные сложности, которые связаны с таким наплывом. На рынке труда появился сильный избыток низкоквалифицированных рабочих. Рынок недвижимости, наоборот, испытывает сильный дефицит предложений жилья. Сейчас даже коренным французам очень сложно арендовать квартиру.

Все сильно осложняется огромным разрывом по части религиозных и культурных представителей приезжих и местных. У них совершенно разные моральные ценности, и это только усугубляет положение в стране.