Доля соискателей со средним профессиональным образованием в России выросла

За минувшие два года количество кандидатов со средним профессиональным образованием среди «белых воротничков» увеличилось на 14 процентов. Как сообщили « Ленте.ру » аналитики hh.ru, работодатели в России стали лояльнее относиться к отсутствию высшего образования у соискателей.

Наибольший рост доли кандидатов с дипломами о среднем специальном образовании зафиксирован в строительстве — плюс 13,7 процента, достигнув 47,3 процента. В сфере производства показатель вырос на 6 процентов до 42,3 процента, а в медицине и фармацевтике — на 4,4 процента, достигнув 40 процентов.

Работодатели также смягчают требования к наличию образования на различных позициях. Сильнее всего выросла доля вакансий, где допускается СПО без вузовского диплома, для директоров магазинов — до 75,7 процента (плюс 62,7 процента). Аналогичная динамика отмечена в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (плюс 28,2 процента, рост до 50,1 процента) и для начальников складов (плюс 11,6 процента, увеличилась до 39 процентов).

Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова пояснила, что структурный дефицит кадров заставляет работодателей быть прагматичнее. По ее словам, в условиях недостатка компетенций компании смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках, особенно в производстве, строительстве и продажах. Кандидаты со средним профессиональным образованием часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, которые востребованы сильнее академических знаний.