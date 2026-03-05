Доллар готовится к рывку: экономисты назвали дату перелома курса

На следующей неделе валютный рынок может войти в фазу повышенной волатильности. Аналитики рассказали, какие факторы будут давить на рубль, а какие способны его поддержать. Об этом сообщает Life.ru.

Напряженность на Ближнем Востоке спровоцировала скачок цен на нефть и газ, однако российская валюта пока не отреагировала укреплением. Эксперты связывают это с временным лагом и действием бюджетного механизма, но предупреждают: со следующей недели ситуация может измениться.

Как пояснил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер, сырьевое ралли сейчас не приводит к росту рубля из-за высокой спекулятивной составляющей. Несмотря на расширенную риск-премию в барреле, поддержка национальной валюте может исходить от ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки и корректировки бюджетного правила.

Александр Бахтин из «Гарда капитала» отметил, что предложение иностранной валюты остается стабильным, а спрос со стороны импортеров сдерживается высокими процентными ставками. По его словам, изменения нефтяных котировок обычно отражаются на курсе с задержкой в 4–6 недель. Эксперт добавил, что особое внимание рынок уделит статистике Росстата 13 марта, когда станут известны данные по инфляции за февраль и первую декаду марта. Управляющий фондом Денис Астафьев обратил внимание на публикацию американского индекса потребительских цен 11 марта. Если инфляция в США окажется ниже прогнозов, спрос на доллар как защитный актив снизится, что косвенно поддержит рубль. Любое отклонение от ожиданий спровоцирует волатильность, подчеркнул эксперт.

Александр Шнейдерман из «Альфа-Форекса» указал на важность дискуссий вокруг корректировки бюджетного правила. Если рынок воспримет планы правительства как сигнал к росту спроса на валюту со стороны государства, это может оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть способны компенсировать этот эффект, улучшая торговый баланс. По прогнозам Михаила Зельцера, факторы восстановления иностранных валют возьмут верх: уже в марте доллар может достичь 80 рублей, евро войдет в коридор 90–95, а юань приблизится к 11,5. На следующей неделе аналитик ожидает роста инвалют примерно на процент: доллар преодолеет отметку 78, евро закрепится у 91, юань подберется к 11,3.

Александр Бахтин прогнозирует более сдержанную динамику: юань останется в диапазоне 11,1–11,3, доллар коснется 78, евро вернется в область 91–92. Основатель школы практического инвестирования Федор Сидоров считает базовым ориентиром на следующую неделю коридор 76–81 рубля за доллар с тяготением к верхней границе. По его мнению, ближневосточная неопределенность играет на стороне американской валюты, а высокая ключевая ставка удерживает инвесторов от бегства из рубля.