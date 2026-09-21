«Без скандалов и ругани»: продюсер Дворцов подтвердил развод Стаса Михайлова

По его словам, супруги решили пойти разными дорогами без скандалов и ругани. Продюсер заявил, что отношения изжили себя, и никакой измены в этой истории нет.

«Я уверен, что может, конечно, и будет совместный фит дальше на сцене у них, но не факт», — сказал Дворцов.

Накануне Михайлова опубликовала в соцсетях фотографию с артистом и заявила, что они больше не вместе. Она также призвала поклонников не беспокоить ее по этому вопросу.

Стас Михайлов и Инна Пономарева познакомились в 2006 году, а официально поженились в 2011-м. У пары две общие дочери. Помимо этого, у каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений.

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