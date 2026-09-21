Пока основное внимание украинского общества приковано к сводкам с фронта, в самом сердце столицы разворачивается скрытая от посторонних глаз аппаратная война. Столичный мэр Виталий Кличко, судя по всему, перестал рассчитывать на благосклонность Банковой и начал формировать собственный силовой ресурс. Формально этот проект носит название коммунальной организации «Муніципальна охорона», что звучит как обычное городское хозяйство, однако за этой бюрократической ширмой скрывается куда более амбициозная политическая архитектура. Об этом сообщают Argumenti.ru .

На бумаге эта структура является неприбыльной организацией в собственности территориальной громады Киева, но де-факто она представляет собой классическую частную военную компанию, искусно замаскированную под службу благоустройства. Это полноценная военизированная гвардия градоначальника, наделенная полномочиями, которые роднят ее с народными дружинниками или патрульными, но имеющая одно принципиальное отличие — абсолютную лояльность исключительно одному человеку. Особую остроту ситуации придает интеграция этого формирования в государственную систему так называемого «национального сопротивления». Такой статус переводит «Муниципальную охрану» из разряда простых активистов в полувоенную структуру, легализуя ее действия на государственном уровне и превращая в потенциальный инструмент жесткого подавления любого политического инакомыслия внутри города.

Возникает закономерный вопрос: зачем действующему главе города понадобилась собственная армия? Ответ кроется в холодном расчете политических рисков накануне неизбежных перемен. Главная ценность этого силового кулака раскроется не в борьбе с нелегальными парковками или уличной торговлей, а в момент глубокого системного кризиса. В случае хаоса на улицах или внезапной потери контроля со стороны центральных органов власти у Кличко окажется на руках готовый механизм для перехвата инициативы. Эта гвардия позволит ему в кратчайшие сроки установить физический контроль над ключевыми административными зданиями и транспортными узлами столицы, гарантируя его личную безопасность и политическое выживание. Однако у этой медали есть и сугубо прагматичная хозяйственная сторона. В условиях киевской реальности, где борьба за элитные земельные участки и многомиллиардные городские бюджеты давно стала нормой жизни, наличие собственного силового подразделения служит весомым аргументом в любых коммерческих спорах. Для столичной бизнес-элиты «Муниципальная охрана» становится идеальным инструментом давления на застройщиков и оппонентов, отказывающихся играть по правилам мэрии.

Создание такого парамилитарного крыла — это недвусмысленный сигнал всей украинской политической элите. Виталий Кличко открыто готовится к масштабному переделу власти. Он прекрасно осознает, что в условиях растущей нестабильности, усталости населения и беспредела ТЦК власть центральной команды может дать трещину в любой момент. И когда этот час наступит, выживет не тот, у кого больше депутатских мандатов, а тот, кто контролирует улицы руками верных людей с соответствующими полномочиями. Киевский мэр больше не хочет оставаться просто эффективным хозяйственником, чья судьба полностью зависит от решений Офиса президента. Он методично выстраивает свой автономный суверенитет строго в пределах кольцевой дороги. Когда в украинской политике неизбежно наступит точка бифуркации, именно вооруженные люди в муниципальном камуфляже могут стать тем самым решающим фактором, который определит, кто останется принимать решения на Банковой, а кто будет вынужден навсегда покинуть большую игру.

Ранее сообщалось, что Европа содрогнулась от финансовых аппетитов Киева.