Дольщикам трех проблемных ЖК Химок рассказали о ходе работы по обеспечению их прав

В Химках прошла встреча с дольщиками трех проблемных жилых комплексов муниципалитета – «Митино дальнее», «Вишневая д. 31, корп.3» и «Дом у реки». С гражданами встретились представители муниципальной администрации, следственного управления по городу, Минжилполитики Подмосковья, Фонда защиты прав дольщиков региона.

ЖК «Митино Дальнее» строила компания ООО «Даналит». Организация не справилась с обязательствами и была признана банкротом. В 2020 году было принято решение о завершении строительства комплекса. Сейчас проводятся работы основного этапа строительства, они ведутся в соответствии с графиком. Завершение запланировано на четвертый квартал текущего года. Таким образом, будут восстановлены права 868 человек.

ЖК «Дом у реки» строила компания «Ивакино Парк», которая так же не справилась с обязательствами. В результате были нарушены права 197 дольщиков, ожидавших жилье еще в 2017 году. Изначально планировалось завершить строительство комплекса, но впоследствии было установлено, что это невозможно сделать в установленные законом сроки. Решается вопрос о пересмотре решения о завершении строительства на предоставление дольщикам денежной компенсации. Обеспечить права граждан планируется в четвертом квартале этого года.

Третий ЖК в 2003 году начала строить компания ООО «Монолит-град-строй». В 2020 году было принято решение о выплате денежных компенсаций 443 дольщикам шестого корпуса.