Должен знать каждый верующий: как правильно печь куличи и красить яйца к Пасхе

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал, что православные обычно начинают приготовление пасхальных угощений в Чистый четверг. Об этом пишет РИА Новости.

В этот день традиционно пекут куличи и красят яйца. Строгих правил по датам нет, однако пятница считается скорбным днем, поэтому активные приготовления к столу не проводятся.

Освящение куличей и яиц

Священнослужитель отметил, что освящение пасхальных продуктов проходит в Великую субботу. В храмах верующие приносят куличи, крашеные яйца и другие продукты, которые после освящения подаются к праздничному столу.

Даты Пасхи и окончания Великого поста

В 2026 году Светлое Воскресение Христово приходится на 12 апреля. Этот день завершает Великий пост, который считается самым строгим и важным в православной традиции. Подготовка к Пасхе и освящение продуктов помогают верующим встретить праздник с соблюдением всех традиций.