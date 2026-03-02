Должна быть Lada: китайских автобрендов заставят уйти с российского рынка

Российскому рынку для полного насыщения достаточно 10–12 производителей из КНР вместо текущих 56. Такое мнение высказал автоэксперт Олег Мосеев, объяснив, почему без этого процесса невозможно развитие отечественного автопрома, пишет Motor .

Количество автомобильных компаний из Китая, представленных в России, в перспективе может сократиться в пять раз. Такой прогноз в беседе с профильным изданием озвучил бывший руководитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Эксперт отметил, что текущее присутствие 56 автопроизводителей из КНР является избыточным для отечественного рынка. По его словам, для полного удовлетворения спроса и закрытия всех модельных ниш достаточно оставить не более 10–12 крупных игроков. Мосеев подчеркнул, что именно такое количество способно обеспечить рынок необходимыми новыми машинами без излишней конкуренции.

В беседе с журналистами специалист пояснил, что без естественного сокращения числа брендов развитие локального производства автомобилей в РФ и углубление локализации китайских предприятий столкнутся с серьезными препятствиями. Он добавил, что ключевой проблемой для отечественного автопрома остается недостаточная емкость рынка. Это мешает как иностранным, так и российским компаниям налаживать эффективную сборку машин внутри страны.

Кроме того, Мосеев обратил внимание на сохраняющуюся зависимость от импортных комплектующих. Он констатировал, что Россия продолжает нуждаться в поставках автокомпонентов из-за границы, что создает определенные сложности во взаимодействии с недружественными государствами.