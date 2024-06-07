Должностное лицо АО «Альфа-Банк» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, а также умалчивались все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита.