Должностное лицо АО «Альфа-Банк» снова оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 и части 2 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 6 статьи 14.3 КоАП (в редакции, действовавшей до 17.04.2024) распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.