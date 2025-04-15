Должностное лицо АО «Почта Банк» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Почта Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 6 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона шестисот тысяч рублей.