Должностное лицо ООО «Севентех» оштрафовывает за нарушение Закона о рекламе﻿

По результатам рассмотрения обращения Ивановское УФАС России в отношении ООО «Севентех» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе* и вынесло решение.

Ивановское УФАС России признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения Московским областным УФАС России должностного лица ООО «Севентех» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП**.

*Частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. **Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.