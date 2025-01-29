Должностное лицо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе определено, что распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Согласно части 3 статьи 28 Закона о рекламе если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием ими и погашением кредита или займа, содержит информацию о процентных ставках, такая реклама должна содержать информацию, указанную в пункте 10 части 4 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Указанная информация должна предоставляться до предоставления информации о процентных ставках и указываться шрифтом, размер которого не менее чем шрифт, которым отображается информация о процентных ставках. Согласно части 6 статьи 14.3 КоАП распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих на нее, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.