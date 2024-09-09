Дом для переселенцев из аварийного жилья продолжают активно строить в подмосковной Шатуре

В настоящий момент в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Радовицкий городского округа Шатура завершается строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас готовность нового жилого дома уже превышает семьдесят пять процентов. Строители завершают фасадные работы, а также ведут отделку квартир и мест общего пользования, устройство входных групп.

Ожидается, что до конца этого года в трехэтажную новостройку переедут 56 семей — более ста десяти человек, которые сейчас проживают в доме № 36 на улице Мира, домах № 4, № 6 на улице Первомайская, домах № 2а, № 2б на улице Лесозаводская и улице Клубная доме № 3. Таким образом, общая расселяемая площадь аварийного фонда составит две тысячи квадратных метров.