«Дом — это крепость, где не слышно соседей». В России растет спрос на тишину в квартирах и дворах

Статистика от девелопера October Group, оказавшаяся в распоряжении «Ленты.ру», свидетельствует о новом тренде на рынке недвижимости: для жителей городов первостепенной ценностью становится акустический комфорт.

За последние годы запросы россиян сместились в сторону экологии проживания. Помимо тишины, они все чаще упоминают озеленение территорий и ощущение приватности. Для 61% респондентов идеальная тишина — это, в первую очередь, отсутствие звуков транспорта, сигналов машин и шума от уличных работ. Более половины опрошенных обеспокоены гулом из соседних квартир, а для 18% тихая обстановка является обязательным условием для эффективной работы из дома, что указывает на возросшие требования к планировке и звукоизоляции жилья.

Аналитики отмечают резкий всплеск интереса к спокойным локациям. Так, спрос на квартиры в тихих дворах вырос на 123%, а запрос на приватные зоны в шаговой доступности от дома упоминается на 70% чаще. Интерес к таким городским «оазисам» покоя в целом увеличился в 2,2 раза.

Не менее важна и внутренняя тишина. Количество запросов, связанных со звукоизоляцией квартир, за год возросло на 21%. За три года интерес россиян к здоровому сну и восстановлению сил в стенах дома вырос на впечатляющие 205%, а внимание к тихой рабочей обстановке при выборе жилья — на 57%.

Помимо практической пользы, тишина стала ассоциироваться с психологическим комфортом. Для 43% соотечественников она означает безопасность и защищенность личного пространства от внешнего мира. Еще 33% видят в доме место, где можно укрыться от социальных взаимодействий и быть собой. Экологический аспект также важен: 51% граждан связывает спокойствие с отсутствием городской суеты и обилием зелени.

