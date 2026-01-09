Дом-холодильник: как в карельской Сегеже люди выживают в промерзших стенах многоквартирного здания

Жильцы многоквартирного дома на улице Ленина, 19, в городе Сегежа (Карелия) сообщают о низкой температуре в квартирах. По их данным, температура воздуха не превышает +13…+14 градусов, что вынуждает людей мерзнуть в собственных жилых помещениях, сообщает Karelinform .

Жители указывают на неудовлетворительное состояние здания, в том числе захламленный подвал. Они отмечают, что половина квартир в доме пустует, а оставшиеся жильцы ежегодно сталкиваются с проблемой холода. По их словам, сроки капитального ремонта постоянно переносятся, а документы находятся в процессе подготовки.

Горожане требуют от ответственных лиц предоставить четкие сроки начала ремонтных работ и немедленно решить вопрос с отоплением. Они подчеркивают, что исправно оплачивают коммунальные услуги, но не получают адекватного теплоснабжения.

