Дом культуры «Металлург» в Подольске обрел обновленный фасад

В микрорайоне Львовский городского округа Подольск завершен ремонт фасада Дома культуры «Металлург». Особенностью работ стало бережное сохранение оригинальной мозаики 1974 года, которая была органично вписана в обновленную концепцию здания.

Как отметила директор учреждения и депутат Совета депутатов Яна Гайша, обновленное фасадное покрытие и новая стильная подсветка придали историческому зданию современный и привлекательный вид.

Дом культуры, который в 2025 году отметил свое 50-летие, продолжает активную работу. Уже 5 января в 12:00 в сквере перед ДК для юных жителей состоится бесплатная детская игровая программа «В гости к Снеговику». Это событие станет одним из первых мероприятий в обновленном пространстве.

Отметим, что ремонт фасада стал частью плановой работы по модернизации и сохранению объектов культурной инфраструктуры в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что в парках Подольска началась новогодняя развлекательная программа.