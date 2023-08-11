Дом культуры «Текстильщик» в Озерах заканчивает подготовку к новому сезону

Дом культуры «Текстильщик» заканчивает готовиться к новому сезону. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Коломна.

Это крупнейшее подразделение Городского центра культуры и досуга Озер. Здесь занимаются и дети, и взрослые, для них создают новые, более комфортные условия для проведения досуга.

Как рассказала директор центра Олеся Баженова, в здании произошло много изменений к лучшему: поставили новую мебель и технику, отремонтировали помещения, привезли новый инвентарь для занятий хореографией. Помимо этого, на окна повесят новые шторы и жалюзи, поставят витрины для хранения предметов экспозиции. Также продолжается благоустройство территории.

Баженова поблагодарила депутата Мособлдумы Игоря Исаева за поддержку в позитивных преобразованиях Дома культуры.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев также подчеркнул, что одна из целей работы муниципальной администрации – повысить спрос на места культурного проведения досуга. Для этого их регулярно обновляют, чтобы поддерживать интерес жителей.