Дом на 60 квартир для переселенцев из ветхого жилья в Шатуре поставлен на кадастр

Четырехэтажный жилой дом на шестьдесят квартир в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, предназначенный для переселенцев из ветхого жилья, получил кадастровый номер.

Как подчеркнули в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья, оперативная постановка дома на кадастр стала возможна благодаря совместной работе регионального Управления Росреестра и областного Минжилполитики.

Застройщиком является компания «СтройГрад». Новый дом оборудован пандусами для маломобильных граждан и просторными лоджиями. Сюда переедут граждане, проживающие в аварийных домах по адресам: улица Горького, дом 25/20 и улица Клубная, дом 6. А также проживающие в домах под номерами 3 и 5 по улице Октябрьская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Московской области продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов.