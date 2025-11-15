«Дом Озерова» в Коломне отметил юбилей бесплатными экскурсиями

В честь знаменательной даты учреждение культуры организовало для жителей и гостей города бесплатное посещение всех экспозиций, экскурсий и интерактивных мероприятий в течение всего дня.

Вечерняя программа торжества включила музыкальную лекцию-концерт «Мелодия любви» под руководством доктора культурологии Елены Щербаковой, творческую встречу с художником Анатолием Червяковым — автором выставки «При-ЧАСТНОСТЬ», а также завершилась выступлением ансамбля русской песни «Раздолье».

Галерея, расположенная в историческом особняке конца XVIII — начала XIX веков, носит имя последнего владельца — купца-мецената Алексея Озерова и представляет различные направления современного российского искусства.

Фондовое собрание учреждения насчитывает свыше 12 тыс. единиц хранения, включая уникальные коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, редких книг и скульптурных произведений, что делает галерею значимым культурным центром Подмосковья.