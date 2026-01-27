Дом под охраной Змея Горыныча: в Подольске креативно избавились от кучи снега

Жители Подольска в Подмосковье нашли креативное применение снежным массам, которые коммунальные службы сгребают на обочины дорог, пишет REGIONS со ссылкой на тг-канал «360.ru Подольск».

На улице Ленина у частного дома из обычных сугробов вырос масштабная фигура трехглавого дракона — Змея Горыныча, вооруженного впечатляющим ледовым мечом. Фотография снежного шедевра, поражающего детальной проработкой, быстро разошлась по местным пабликам, вызвав восхищение горожан.

Авторы скульптуры остались неизвестными, однако их работа уже стала местной достопримечательностью. Практическая польза такой инициативы очевидна: это пример рационального и творческого использования сезонного «ресурса», который обычно лишь создает неудобства. Вместо того чтобы воспринимать снежные валы как проблему, инициативные жители превратили их в объект искусства, украсивший городское пространство и поднявший настроение окружающим.

Интересно, что время появления скульптуры оказалось символичным. В социальных сетях многие выразили надежду, что снежный дракон сможет простоять до китайского Нового года — 17 февраля. Это символ 2025-го, однако жители не прочь попрощаться с ним и в текущем году. Таким образом, случайное городское творчество приобрело дополнительный культурный контекст, став неформальным праздничным декором.

Ранее сообщалось, что мужчина из Подмосковья построил целый гараж из снега на парковке.