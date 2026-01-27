«Мужской депрессии не существует?..»: житель Электростали построил гараж из снега во дворе

В подмосковной Электростали автомобилист решил проблему зимней парковки с помощью подручных материалов. Мужчина соорудил полноценный гараж для своей машины, используя обильно выпавший снег. Фотографии процесса и результата его работы стали популярны в местных соцсетях, вызвав дискуссию о практичности и креативности такого решения, пишет REGIONS .

Строительство велось традиционным зимним методом: при помощи обычной лопаты. Автомобилист, не используя никакой специальной техники, сформировал из сугроба надежные стены и свод, полностью скрыв автомобиль от непогоды. Теперь «железному коню» будут нипочем метели, ледяные дожди и ветер. Вдобавок ко всему, вряд ли кто-то позариться на парковочное место креативщика.

На фотографиях со строением автор конструкции стоит в гордой позе, вероятно, выражая счастья за исполненную мечту детства. Как отмечают местные жители, инициатива напомнила многим детские игры в снежные крепости, перенесенные во взрослую жизнь для решения бытовых задач.

«Вот так взрослеют мужчины: сначала строят крепость из снега, а потом и гараж для своей ласточки», — пишут в соцсетях.

Практическая польза подобного сооружения очевидна в условиях русской зимы. Снежный гараж служит естественным термоизолятором, сглаживая перепады температуры вокруг кузова и стекол автомобиля. Ключевым недостатком сооружения является его временный характер: с приходом весеннего тепла гараж бесследно растает, не требуя разбора или утилизации материалов.

Ранее сообщалось, что житель Одинцова вывалил личный сугроб на парковку супермаркета.