Дом пошел трещинами, а чиновники тянут до 2026-го: история с многоэтажкой в Коми дошла до Москвы

Жители аварийной многоэтажки в городе Печора (Республика Коми) рискуют провести в руинах еще два года. Фасад здания покрылся глубокими трещинами, конструкция постепенно разрушается, но местные власти обещают расселить людей только в 2026-м. История получила широкую огласку после выхода сюжета на федеральном телеканале.

Соседний дом в том же районе тоже давно признан аварийным, но проблема до сих пор не решена. Жильцы бьют тревогу: ждать так долго просто опасно.

Следственный комитет по Республике Коми уже возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Исаеву представить доклад о ходе расследования и отдельно разобрать доводы, прозвучавшие в телепрограмме.