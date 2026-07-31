«Дом-самолет» на Фрунзенской оживает: исторический барельеф отреставрировали на 90%
АГН «Москва»: реставрация барельефа «дома-самолета» выполнена более чем на 90%
Реставрация исторического барельефа на фасаде знаменитого «дома-самолета» в Хамовниках выполнена более чем на 90%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в компании «Аеон Девелопмент».
По данным пресс-службы, работы на объекте культурного наследия на 1-й Фрунзенской улице находятся на завершающем этапе. Помимо барельефа, специалисты занимаются благоустройством территории, реставрацией внутренних интерьеров, пусконаладкой инженерных систем и оборудования, а также завершают чистовую отделку подземного паркинга. После окончания всех работ в здании разместятся административно-офисные помещения, предприятие общественного питания, подземная автостоянка и инженерно-технические помещения.