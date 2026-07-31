«Редкий кадр с отцом и ужин в центре Москвы»: жена Овечкина и дочь Глаголевой показала трогательное семейное фото

32-летняя Настасья Овечкина, жена легендарного хоккеиста Александра Овечкина и младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, редко балует поклонников семейными кадрами, но на этот раз сделала исключение. Она опубликовала в личном блоге редкий снимок с отцом — бизнесменом Кириллом Шубским, сообщает Super.

Встреча состоялась за ужином в одном из московских ресторанов, расположенном в центре города.

Фото: [ соцсети ]

Отношения Настасьи с отцом всегда были теплыми, и, как неоднократно рассказывала сама девушка, Шубский активно участвует в жизни ее детей.

У Настасьи двое сыновей — семилетний и шестилетний, которых она воспитывает вместе с мужем-хоккеистом. По словам дочери Глаголевой, мальчики очень привязаны к дедушке и всегда с нетерпением ждут встреч с ним.

Шубский был вторым мужем Глаголевой. Их знакомство состоялось на кинофестивале в 1991 году. Несмотря на то, что актриса уже воспитывала двоих детей от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым, предприниматель настойчиво добивался ее внимания. В 1992 году Вера и Кирилл поженились, а в 1993-м у них родилась дочь Настасья.

Старшие дочери Веры — Анна и Мария — в интервью не раз говорили, что тяжело переживали развод родителей, однако со временем их отношения с отчимом наладились.

Ранее старшая дочь Веры Глаголевой Мария показала редкие семейные фото.