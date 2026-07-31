Колокольчик с названием бренда на шее: Лукашенко получил в подарок скульптуру коровы

Крупнейшее белорусское предприятие молочной отрасли преподнесло главе государства неординарный дар. Александру Лукашенко вручили детализированную скульптуру коровы, которая в скором времени займет место в Дворце независимости. Об этом проинформировал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого», регулярно освещающий мероприятия с участием лидера, сообщил ТАСС.

«Первый сказал, что корове нужно поставить памятник. Сказано — сделано», — отмечает канал, который, по данным ТАСС, опубликовал фото памятника высотой больше человеческого роста.

По данным издания, на шее реалистично выполненной фигуры животного закреплен колокольчик с нанесенным на него названием компании-производителя.

По информации издания, инициатива появления такого памятника исходила от самого Александра Лукашенко. Еще в октябре 2024 года белорусский лидер в одном из своих публичных выступлений заявил о том, что корове необходимо установить монумент. Свою позицию президент аргументировал тем, что именно эти животные в тяжелые военные годы помогали выживать партизанам и спасали от голода детей. А уже в прошлом году президент расширил эту мысль, отметив, что коровы заслуживают всенародного признания не только за их вклад в победу в Великой Отечественной войне, но и за то, что они, по его выражению, «сегодня кормят народ», оставаясь основой продовольственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Лукашенко застал президента Индонезии врасплох скромным подарком.