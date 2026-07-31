Первые выплаты придут в августе: в Госдуме объяснили, кому окупится больничный для самозанятых

Самозанятые, которые с начала года копили себе на больничный, уже в августе смогут получить первые выплаты. Однако новая страховка подойдет далеко не всем: одним она компенсирует потерянный заработок, а для других станет бесполезным ежемесячным расходом. О том, кому выгодно подключаться к программе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал 1 января 2026 года. Первые участники зарегистрировались в январе и начали платить взносы в феврале. После шести непрерывных платежей право на пособие возникает по итогам июля, поэтому первые деньги по закрытым больничным поступят уже в августе.

Работающий на себя человек может выбрать страховую сумму в ₽35 или ₽50 тыс. В первом случае ежемесячно придется перечислять ₽1344, во втором — ₽1920. За год страховка обойдется в ₽16 128 или ₽23 040 соответственно. После шести месяцев платежей пособие рассчитывают исходя из 70% выбранной суммы, после года — из 100%. На итоговую выплату также влияют продолжительность страхового стажа и количество дней болезни. При стаже менее пяти лет применяется коэффициент 60%, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100%.

Нилов подчеркнул, что новая программа не имеет отношения к бесплатному лечению. Медицинскую помощь по полису ОМС самозанятые получают независимо от того, перечисляют они добровольные взносы или нет.

«Это совершенно разные вещи. Речь идет только о выплатах при временной нетрудоспособности самого самозанятого или при уходе за заболевшим членом семьи», — объяснил депутат.

По его словам, выгода зависит прежде всего от способа заработка. Страховка может пригодиться репетитору, мастеру, уборщице, няне или другому специалисту, который во время болезни полностью теряет доход.

«Репетитор заболел и несколько дней не может проводить занятия. В этом случае Социальный фонд будет выплачивать ему пособие за каждый день больничного», — привел пример Нилов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Совсем иначе ситуация выглядит для тех, кто получает деньги без ежедневного личного участия. Например, самозанятый, сдающий квартиру, продолжит получать арендную плату даже с температурой.

«Он болеет, а деньги за квартиру все равно поступают. Такому человеку может быть неинтересно каждый месяц платить взносы ради больничного», — отметил парламентарий.

Отдельная страховка также не всегда нужна тем, кто совмещает самозанятость с официальной работой. За такого человека взносы уже перечисляет работодатель, поэтому при болезни он может получить обычное пособие. По оценке Нилова, именно разнообразие моделей занятости объясняет пока невысокий интерес к новой программе. По данным Социального фонда, к концу апреля взносы на больничный перечисляли 7,2 тысячи работающих на себя россиян. Большинство выбрало максимальную страховую сумму — ₽50 тыс.

Не покрывает эксперимент беременность, роды и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Нилов объяснил это высокой стоимостью подобной страховки: чтобы добавить декретные выплаты, пришлось бы заметно увеличивать взносы.

«Для части самозанятых такой вид страхования вообще не нужен: дети уже есть, новых они не планируют. При добровольной системе одни будут платить, а другие нет, что может привести к дисбалансу», — заявил депутат.

Работа над возможным расширением программы продолжается, однако для этого необходимы дополнительные расчеты. Пока самозанятому придется самому оценить риски: насколько часто он болеет, есть ли у него дети, прекращается ли заработок во время нетрудоспособности и покроет ли возможное пособие реальные потери. По сути, новая страховка выгоднее всего тем, чьи деньги напрямую зависят от каждого отработанного дня. Для получателей пассивного дохода и граждан, одновременно работающих по трудовому договору, добровольный больничный может оказаться лишней строкой расходов, заключил депутат.

В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности значительно вырос — за 10 дней больничного при стаже 10 лет можно получить ₽31 373, а при стаже до 5 лет — ₽18 824.