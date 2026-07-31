«Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами»: 28-летняя дочь Якубовича показала, как отдыхает в Турции

28-летняя Варвара, дочь актера и ведущего телешоу «Поле чудес» Леонида Якубовича решила провести лето в Турции, сообщает Super. Девушка, которая недавно жаловалась на бессонные ночи в Москве из-за шума, теперь наслаждается спокойствием и солнцем на одном из курортов. О своем отдыхе она активно рассказывает в социальных сетях.

Первым фото из отпуска стал снимок с утренним кофе и местными сладостями — идеальное начало дня для тех, кто ценит расслабленный ритм. Затем Варвара показала пляж, море и себя в купальнике.

Особое внимание привлекли ее необычные очки с изображениями попугаев. Девушка с иронией подписала кадр: «Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».

Фото: [ соцсети ]

Подписчики оценили чувство юмора Варвары и ее умение находить позитив в мелочах. Сама дочь 81-летнего артиста, судя по всему, полностью наслаждается отпуском, забыв о городских проблемах.

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