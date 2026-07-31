Пернатый «богослов»: в монастыре под Серпуховом живет попугай, который словно понимает смысл молитв

В тихом живописном уголке Серпухова, на берегу реки Нара, расположился Введенский Владычный женский монастырь. Здесь, среди вековых стен, под перезвон колоколов и шелест старых лип, поселился необычный обитатель, который стал настоящей достопримечательностью и всеобщим любимцем. Речь идет о попугае по кличке Ромка, сообщил REGIONS.

Пернатый «богослов» с характером

Птица, по словам насельниц монастыря, отличается ярким темпераментом и сообразительностью. Ромка не просто механически заучивает и повторяет услышанные фразы, а произносит их с выражением, словно действительно вникая в смысл сказанного. В его «репертуаре» — приветствия для гостей, переступающих порог обители, короткие искренние возгласы «Спаси, Господи» и многократное «Господи, помилуй», а также небольшие отрывки из молитвенных песнопений. Особое удовольствие попугай получает, когда заводит «беседы» с собственным отражением в зеркале, чем неизменно вызывает умиление у монахинь и паломников. Он стал не просто домашним питомцем, а полноценным участником жизни монастыря.

Святыни, притягивающие паломников

Сам монастырь, приютивший пернатого «молитвенника», имеет глубокие исторические корни — он был основан еще в 1360 году и на протяжении столетий остается важным духовным центром. Однако широкую известность ему принесли не только древние стены и архитектурное величие, но и две чудотворные иконы, хранящиеся в обители. Первая из них — образ «Неупиваемая чаша». К ней стекаются верующие со всей страны, ищущие избавления от губительных страстей: алкогольной зависимости и наркомании. Вторая — икона «Введение Богородицы во храм». Перед ней возносят молитвы о даровании исцеления от недугов, о счастливом супружестве и помощи в карьерном и жизненном росте.

Павлины — символ Серпухова

Но попугаем Ромкой жизнь монастырского птичника не ограничивается. На просторной территории обители гордо расхаживают павлины, которые являются не просто красивым украшением, а настоящим символом города Серпухова. Их изображение запечатлено даже на городском гербе. Удивительные птицы, по документальным свидетельствам, украшают монастырские дворы с 1691 года. В солнечную погоду павлины распускают свои пышные, переливающиеся хвосты, подобно веерам, чем приводят в восторг посетителей. Их мелодичные, немного громкие крики создают в обители особую, ни с чем не сравнимую атмосферу, органично вплетаясь в звуковой ландшафт древнего монастыря. Паломники и туристы специально приезжают в Серпухов, чтобы не только прикоснуться к святыням и попросить о заступничестве, но и увидеть своими глазами этих удивительных пернатых обитателей.

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