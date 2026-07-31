В Щелково завершат капитальный ремонт детского сада № 21

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», в них задействованы 31 рабочий, один специалист инженерно-технической службы и одна единица техники. Они ведут работы по устройству вентилируемого фасада, оштукатуриванию стен и стяжки полов, монтажа напольного керамогранита и настенной керамической плитки, прокладки кабельных линий электроснабжения и не только.

Площадь здания составляет более 1,4 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и так далее. Учреждение откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.