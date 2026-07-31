Под ударом печень: врач Костькина запретила собирать ягоды сразу после дождя

В лесу после дождя ягоды выглядят особенно аппетитно: чистые, крупные и сочные. Однако именно в этот период они могут представлять наибольшую опасность для здоровья. Почему не стоит торопиться со сбором и какие последствия могут ждать любителей лесных даров, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Елена Костькина.

«Сам по себе дождь ягоды не делает опасными, но после осадков на их поверхности дольше сохраняются бактерии, споры плесневых грибов и продукты жизнедеятельности животных. Особенно это касается ягод, которые растут близко к земле — земляники, черники, брусники. Если их съесть немытыми или плохо обработанными, можно получить не только кишечную инфекцию, но и токсическое поражение печени», — предупредила врач.

По словам специалиста, наибольшую опасность представляют не культурные ягоды с дачного участка, а дикорастущие, собранные в лесу. Влага создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, а в отдельных случаях на поврежденных ягодах начинают развиваться плесневые грибы, некоторые из которых способны вырабатывать опасные токсины. Именно они при регулярном попадании в организм могут негативно влиять на клетки печени.

«После дождя лучше подождать хотя бы несколько часов, пока ягоды обсохнут естественным образом. Перед употреблением их необходимо тщательно перебрать, удалить все поврежденные и подгнившие плоды, а затем хорошо промыть проточной водой. Если есть малейшие сомнения в свежести ягод или появился запах брожения, от такого урожая лучше отказаться», — посоветовала Костькина.

Эксперт также напомнила, что особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто уже страдает заболеваниями печени или желудочно-кишечного тракта. Даже небольшое количество испорченных ягод способно вызвать серьезное пищевое отравление, а в тяжелых случаях — привести к воспалению печени и длительному восстановлению организма. Поэтому главный принцип остается неизменным: любые лесные ягоды должны быть качественными, чистыми и не иметь признаков порчи.

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