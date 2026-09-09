«Дом содрогался, прятались в ванных и подъездах»: жильцы Новороссийска об атаке БПЛА 9 сентября
Волны налета и сирены: как Новороссийск пережил ночную атаку БПЛА 9 сентября
В ночь на среду Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Воздушный налет проходил в несколько волн и сопровождался непрерывной работой сирен тревоги, сообщает издание «Живая Кубань».
Как жители пережидали ночную атаку
Многие горожане во время налета находились в своих домах и были вынуждены искать безопасные места внутри зданий и на прилегающих территориях:
- Укрытия в квартирах: Жители прятались в ванных комнатах, отмечая, что от серии взрывов в домах ощущалась вибрация.
- Сложности с эвакуацией: Некоторые горожане не смогли покинуть квартиры из-за паники домашних животных.
- Подъезды и паркинги: Семьи с детьми пережидали опасный период в межквартирных коридорах и подъездах. Из-за отсутствия доступа к арендованным подвалам отдельным жителям пришлось спуститься на подземные автостоянки.
Официальная информация и последствия
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе еще накануне вечером, после 23:00. Глава Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил, что дежурные силы ПВО приступили к отражению атаки.
В результате отражения налета зафиксировано падение фрагментов сбитых БПЛА:
- Рядом с частным жилым домом;
- На территории одного из городских предприятий.
Падение обломков спровоцировало локальные возгорания. К настоящему моменту сигнал опасности атаки БПЛА в Новороссийске официально отменен.