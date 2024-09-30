Дом в виде слона выставили на продажу в Подмосковье, сообщает «Вечерняя Москва» . Необычная постройка расположена в деревне Островцы в Раменском городском округе.

Изначально четырехэтажный дом высотой 16 метров строился как частично жилой — некоторые помещения предполагались под размещение офисов. Однако, завершена была только внешняя отделка — внутри здания пусто и серо.

Здание пустует на протяжении уже пятнадцати лет. По словам хозяина дома, возвращаться туда он не планирует и поэтому выставил объект на продажу. Стоимость постройки составляет 78 миллионов рублей.

По мнению экспертов, быстро продать настолько необычный дом вряд ли удастся: любителей трофейной недвижимости не так много, здание малопригодно для жизни, оно давно пустует и, вероятно, коммуникации в нем устарели.