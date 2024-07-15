Дом ветерана боевых действий из поселка Шатуры подключили к природному газу

Дом семьи Романчук из шатурского поселка Шатурторф подключили к природному газу по льготе на основании того, что глава семейства Роман Владимирович — ветеран боевых действий.

Подобная помощь семье ветерана боевых действий сделала жизнь Романчук более комфортной. Теперь на их кухне установлена новая газовая плита. Еще совсем недавно семья была озадачена, как запастись дровами. В качестве альтернативного источника отопления шатуряне использовали электрический котел. Это было не только неудобно, но и дорого. Теперь в доме ветерана боевых действий проведут монтаж системы отопления.

«С момента подачи заявки до подключения прошло несколько месяцев. Честно говоря, я был приятно удивлён скоростью работы специалистов «Мособлгаза». Иногда я не успевал, и им приходилось ждать, когда завершу свою часть проекта. Это очень приятно», — поделился Роман Романчук.

ВРИП главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий и гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов навестили семью Романа Владимировича, чтобы поздравить с долгожданным улучшением качества жизни.

Обратиться с подобной просьбой и не только могут и другие жители округа. На сайте «Мособлгаза» опубликованы все категории льготников. Подать заявку именно на подключение можно через региональный портал Госуслуги.

Начальник Шатурской районной эксплуатационной службы проинформировал, что в Шатурторфе жители подали 88 льготных заявок. Сотрудники «Мособлгаз» уже подключили 57 домовладений.

Всего в городском округе Шатура подано 2000 заявок из 61 населенного пункта. Работа по строительству новых сетей и распределительных газопроводов не прекращалась.