Дом ветерана боевых действий в Коломне газифицировали в рамках льготной соцпрограммы

Сотрудники филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» успешно подключили к газу жилище участника СВО и его семьи благодаря программе льготной социальной газификации.

Елена и Сергей вот уже три года живут в доме, построенном своими силами в микрорайоне Подлипки. Пара задумывала просторное и светлое пространство, где хватит места для всей семьи, включая троих дочерей. Они хотели создать теплую и уютную атмосферу в доме. Благодаря льготной газификации им удалось осуществить это заветное желание.

Летом, после возвращения главы семейства из зоны проведения СВО, семья подала заявку на подключение жилища к газу. Филиал компании «Мособлгаз» сразу же взял ее в работу. В минувшую пятницу, 18 октября, их дом успешно подключили к газу.

С начала 2024 года филиал «Юго-Восток» газифицировал 230 домов жителей, воспользовавшихся региональными мерами дополнительной поддержки. Из этого числа 49 льготных абонентов являются ветеранами боевых действий либо же имеют статус «мобилизованные граждане или члены их семьи».

В Московской области право на льготную социальную газификацию имеют 17 категорий граждан. Эта дополнительная мера поддержки предоставляется только при первичной газификации и при условии, что заявка на подключение газа подается через портал Госуслуги (РГПУ).

Чтобы воспользоваться ею, заявитель должен быть прописан в Московской области и являться собственником газифицируемого дома или членом семьи собственника. Также он обязан иметь регистрацию в домовладении, которое необходимо подключить к газу.

Таким образом, забота о гражданах, отдавших долг Родине, остается приоритетом для властей Подмосковья. Программа газификации продолжает активно развиваться. Эта инициатива предоставляет необходимую финансовую поддержку жителям, что позволяет им улучшить качество жизни и обеспечить комфортные условия проживания.

Для получения более подробной информации о программе и процедурах подключения можно узнать на сайте «Мособлгаза».