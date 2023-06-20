«Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем»: как привлечь любовь и богатство в День летнего солнцестояния

С древних времен Летнее Солнцестояние было особенным агическим событием для всех, кто с вниманием относится к эзотерике.

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как в этот период изменить свою жизнь, привлечь в нее любовь и богатство с помощью простых ритуалов.

«Для перемен в жизни нужно перевернуть все, что можно, в доме с завтрашнего дня на послезавтра. Когда делаете ритуал, нужно думать, что вся жизнь находится в ваших руках и начнется все хорошее. И произносить: «Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем. Да будет так, Аминь», – рассказала Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Утром все перевернутые предметы можно вернуть в стандартное положение. Для привлечения любви эзотерик советует завтра собрать букет полевых цветов. Все цветы и травы, по словам собеседницы, имеют в этот день сильное магическое действие.

«Этот же праздник у нас отмечается в Иванов день. Из собранных цветов нужно сплести веночек. Четко представить вашего человека, надеть венок и не снимать его до захода солнца», — пояснила эзотерик.

Для того, чтобы привлечь в свою жизнь богатство, по словам собеседницы, необходимо взять молодые побеги папоротника. Четное количество их принести домой, обвязать зеленой нитью и засушить.

«Потом в коробку или шкатулку положить монетки и сверху накрыть папоротником. Коробку храните дома, как талисман», — добавила Алиева.

Для защиты дома ясновидящая советует взять кусочек дерева рябины, красные нити и ткань. Также необходимы защитные травы: мята, зверобой, бессмертник, живомолодость.

«Можно взять камни защитные и положить это все в красную ткань, завязать на семь узлов и при этом сказать: «Как рябина связана красным, так защита окружает мой дом. Да будет так, Аминь». Оберег положить в доме или квартире. Так, чтобы никто не заметил», – подытожила эксперт.

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