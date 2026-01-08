«Дома остывают быстро, а в поселке много детей»: почему жители «Фаворита» в Новой Москве вновь сидят без света

Жители коттеджного поселка «Фаворит», расположенного на территории Новой Москвы, вновь столкнулись с продолжительным отключением электроэнергии. Очередной сбой в электроснабжении произошел на фоне мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион вечером 8 января. О проблеме сообщилт в Telegram-каналах, ссылаясь на жалобы местных жителей.

По словам обитателей поселка, проблемы со светом носят системный характер. Подобное отключение уже происходило 31 декабря, когда электричество отсутствовало с 7 часов утра. Новая авария, вызванная сложными погодными условиями, оставила дома без тепла и освещения, вынуждая людей пользоваться фонариками и свечами.

Один из местных жителей поделился с изданием тревогой за уязвимых соседей: «И сейчас света снова нет. А на улице мороз, дома из-за этого остывают быстро. В поселке много детей, пожилых людей, инвалидов». Эта ситуация усугубляется низкими температурами, которые могут привести к переохлаждению и проблемам со здоровьем у наиболее чувствительных групп населения.

Несмотря на обращения в аварийные службы, проблема на момент публикации сообщения не была устранена. Жители «Фаворита» ждут от энергокомпаний не только оперативного восстановления подачи электричества, но и принятия долгосрочных мер по модернизации инфраструктуры, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов в будущем.