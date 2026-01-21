"Дома сидите": почему врачи cкорой помощи обрушились на москвичей

Старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова Андрей Ольшевский сообщил, что при температуре ниже минус 25 — минус 30 градусов риск переохлаждения и обморожений резко возрастает даже у здоровых людей, передает ТАСС .

По его словам, при сильном ветре ощущаемая температура становится еще ниже, поэтому москвичам рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости. Если выход из дома неизбежен, безопасное пребывание на морозе не должно превышать 10–15 минут. Детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями советуют полностью отказаться от прогулок в такие дни.

Ольшевский отметил, что переохлаждение возможно даже при небольшом минусе. Он рекомендовал носить многослойную одежду, оставляя между слоями воздушные прослойки, и выбирать просторную обувь. Врач подчеркнул, что симптомы переохлаждения могут нарастать незаметно. Сначала появляется озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Прекращение озноба на фоне холода является тревожным признаком.

Первые признаки обморожения возникают через несколько минут воздействия экстремального холода. В первую очередь страдают пальцы, нос, уши и щеки. Среди профилактических мер он назвал отказ от алкоголя и курения перед выходом на улицу, защиту от ветра, недопущение намокания кожи и наличие сменных носков и варежек. При подозрении на обморожение не рекомендуется растирать кожу снегом и согревать ее горячей водой. Врач призвал при первых признаках переохлаждения обращаться за медицинской помощью.

Синоптики сообщили, что в Московском регионе ожидается резкое похолодание. К концу недели среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10–12 градусов ниже климатической нормы. Самыми холодными сутками зимы станет 25 января.

Ранее сообщалось о том, что новую пещеру в нацпарке «Башкирия» назвали в честь гигантского паука из «Гарри Поттера».