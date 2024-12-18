Домашние задания детей стали доводить китайцев до сердечного приступа

В Китае мужчина едва не скончался из-за инфаркта, помогая своему сыну-подростку делать домашнее задание и готовиться к серьезным экзаменам. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на South China Morning Post.

Мужчина из китайской провинции Чжэцзян стал задыхаться и испытывать щемящую боль в груди, когда готовил сына к экзаменам. Ребенок готовился поступать в старшие классы средней школы. 40-летний отец обычно всегда помогал сыну, но в очередной раз процесс едва не привел к трагедии.

Мужчину госпитализировали, так как его состояние стремительно ухудшалось. Врачи определили у китайца «острый инфаркт миокарда». Потребовалось провести шунтирование артерии. В итоге вмешательство прошло успешно, пациент выжил.

Как выяснилось, приступ был связан с ишемической болезнью сердца, вызванной частым эмоциональным стрессом. Произошедшее связали как раз с постоянными занятиями с сыном: отец сильно нервничал за его успеваемость.

Узнавшие об истории жители КНР отметили, что это говорит о сильном академическом давлении на детей и их родителей. Это уже не первый подобный случай в стране за последнее время.

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